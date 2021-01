Nel 2014è stato premiato dall’Academy con l’Oscar per il Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Rayon in. La pellicola diretta da Jean-Marc Vallée che lo ha visto protagonista insieme a Matthew McConaughey ricevette sei candidature ai premi Oscar 2014 e vinse in tre, incluse miglior attore protagonista (Matthew McConaughey) e la già citata miglior attore non protagonista.

In una recente intervista rilasciata a James Corden, Jared Leto ha però rivelato di aver sostanzialmente perso la preziosa statuetta ricevuta per la pellicola che abbiamo menzionato qualche riga più sù:

Ho scoperto che è andato disperso. da circa tre anni. Non lo sapevo. Penso che nessuno volesse dirmelo. Ho cambiato casa a Los Angeles e, quando ho traslocato, è scomparso magicamente. Potrebbe essere da qualche parte, ma l’abbiamo cercato in lungo e in largo. Spero che possa essere in buone mani, ma non l’abbiamo avvistato da un pezzo. È non è quel genere di oggetto che butti nella spazzatura. Spero che qualcuno ne stia avendo cura.

L’intervista di Jared Leto faceva parte della promozione stampa di Fino all’ultimo indizio (in originale The Little Things), il film di John Lee Hancock dove recita al fianco di Denzel Washington e Rami Malek.

La storia ruota attorno a un giovane investigatore di nome Deke (Malek) che deve fare coppia con uno sceriffo, Baxter, (Washington) e andare a caccia di un serial killer (interpretato da Jared Leto). Il naso di Deke per le “piccole cose” (del titolo) si dimostra molto fino, ma la sua inclinazione ad aggirare le regole coinvolge Baxter in un dilemma struggente. Nel frattempo Deke deve fare i conti con un segreto oscuro del passato.

Il film è stato diretto da John Lee Hancock (The Blind Side) e sarà nelle sale cinematografiche e contemporaneamente su HBO Max negli Stati Uniti il 29 gennaio 2021.

