Impegnato a promuovereha parlato con la stampa di alcuni dei suoi prossimi progetti.

Il primo in ordine di tempo sarà la Snyder Cut di Justice League, attesa per marzo, in cui tornerà a vestire i panni di Joker. Come raccontato a Deadline, l’attore ha dispensato grandi lodi nei confronti di Zack Snyder:

Amo Zack Snyder, sin dall’inizio è sempre stato un cane sciolto, legato saldamente alla sua visione e ai suoi attori. Sono emozionato di scoprire come sarà. Ho una grandissima considerazione di lui ed è bellissimo far parte di queste cose.

Quanto all’importanza del ruolo di Joker:

Credo che nei prossimi 10-20 anni, continueremo a vedere splendide interpretazioni con tantissime persone con indosso quei panni. Dico sempre che quesi film Marvel e DC sono film di intrattenimento, ma a volte anche qualcos’altro. A volte iniziano a riflettere chi siamo e cosa facciamo, a volte sono shakespeariani, ed è splendido che questi personaggi siano stati scritti 50, 60 e 70 anni fa e che ne siamo ancora ossessionati.

Ha poi parlato di Morbius, che ha definito il film di svago perfetto per quando la pandemia sarà finita, visto che uscirà tra un anno intero, definendo però la sua posizione come in una “pentola a pressione”: