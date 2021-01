Dal podcast di Variety ha potuto parlare a ruota libera dell’Ayer Cut die del suo coinvolgimento nelladi Justice League.

Sul discusso cinecomic di David Ayer, rimaneggiato pesantemente dalla Warner e privato di una larghissima fetta della performance di Jared Leto nei panni di Joker, la star spiega:

Sarei davvero contento di poterlo vedere alle prese con questa cosa, vederlo davvero realizzare il film dei suoi sogni. Fare film come questi è sempre difficile perché sei sottoposto a un elevatissimo livello di pressione. Decisioni importanti che devono essere prese in un brevissimo lasso di tempo. Mi levo il cappello di fronte ai registi, ai produttori e agli studios. Non è un settore facile. Non si comincia mai con qualcosa di perfetto. È come una gara in cui cerchi di fare il meglio che poi nel ridotto tempo che hai a disposizione. E se avessimo modo di poterci rimettere mano, sono sicuro che potremmo tutti sfruttare bene l’opportunità.

Passando alla Snyder Cut Jared Leto gioca un po’ sul suo ritorno nei panni di Joker in questa nuova versione di Justice League, ma si fa chiaramente più serio nel momento in cui deve dire la sua su Zack Snyder:

Potrei o meno far parte della Snyder Cut. Ho sentito delle voci anche io! Dobbiamo attendere che sia Zack a confermare o smentire il tutto. Potrei o meno aver girato qualcosa con Zack. Ma lo amo. È un anticonformista, un filmmaker incredibile. Andiamio d’accordo, c’è una grande chimica fra noi.

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Exra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari (forse addirittura di 70 milioni).

La pellicola sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

