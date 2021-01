Nel fine settimana, si sono svolti gli incontri stampa virtuali di(in originale), il film di John Lee Hancock con

Ed è stata proprio in questa sede che, nel corso di una videointervista, Jared Leto è tornato a esprimere tutto il suo affetto e apprezzamento verso Zack Snyder, il regista con cui, con un inatteso plot twist, ha collaborato per la Snyder Cut di Justice League.

L’attore e musicista si è così espresso:

È un guerriero. È un folle. Lo amo davvero.

Già un paio di settimane fa, Jared Leto aveva ironizzato un po’ circa l’atteso ritorno del suo Joker nella Snyder Cut dichiarando:

Potrei o meno far parte della Snyder Cut. Ho sentito delle voci anche io! Dobbiamo attendere che sia Zack a confermare o smentire il tutto. Potrei o meno aver girato qualcosa con Zack. Ma lo amo. È un anticonformista, un filmmaker incredibile. Andiamio d’accordo, c’è una grande chimica fra noi.

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Exra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari (forse addirittura di 70 milioni).

La pellicola, contrariamente a quanto stabilito in precedenza, non sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma verrà proposta come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

