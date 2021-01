LEGGI ANCHE – La Conseguenza: videointervista sottotitolata a Jason Clarke

Secondo quanto riportato da Deadline (Zero Dark Thirty),(Mission: Impossible) e(The Suicide Squad) sarebbero entrati a far parte del cast di, action thriller prodotto dai produttori di John Wick, Hotel Mumbai e Bait.

Il lungometraggio sarà incentrato su un gruppo di ufficiali con sede in un labirintico sito top secret della CIA che dovranno combattere per le proprie vite in una caccia gatto al topo contro Hatchet, un brillante detenuto di alto valore fuggito dalla sua prigionia.

Sophia Banks dirigerà il lungometraggio basandosi su una sceneggiatura scritta da Jinder Ho.

La produzione effettiva del film dovrebbe iniziare in Australia a febbraio. Basil Iwanyk, Erica Lee e Mike Gabrawy produrranno il film insieme a Todd Fellman della Story Bridge Films. Andrew C. Coles della The Mission Entertainment figurerà come produttore esecutivo.

Di recente abbiamo visto Jason Clarke nel film Netflix Le strade del male ma anche in Pet Sematary, La conseguenza, Serenity – L’isola dell’inganno, First Man – Il primo uomo, La vedova Winchester, Lo scandalo Kennedy, L’uomo dal cuore di ferro, Mudbound, Chiudi gli occhi, Everest, Terminator Genisys e Child 44 – Il bambino n. 44, Knight of Cups, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, The Better Angels e in Sotto assedio – White House Down. Prossimamente lo vedremo poi in Silk Road, progetto diretto da Tiller Russell.

