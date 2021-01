Nel corso di una chiacchiera con Collider ha raccontato l’audizione terrificante e bizzarra che fece per, il film di Simon West del 1997 con Nicolas Cage.

Feci un provino per Simon West, il maestro delle scene d’azione, circa 30 ani fa, per Con Air. Stranamente decise di dare la parte a John Malkovich [ride], ma ricordo molto bene quel provino.

Entrai nella stanza, c’era un operatore dietro la cinepresa che mi indicava. Lessi la mia parte, era una scena in cui il personaggio teneva ostaggio qualcuno con una pistola. Afferrai una matita e dissi: “Uso questa come pistola”. L’operatore mi fermò e disse: “Aspetta, aspetta un attimo. Prendi questa” e mi passò una pistola. Me la feci sotto, ovviamente. Mi disse: “Tranquillo, c’è la sicura”. La mia voce salì di tre ottave, sembravo Jerry Lewis: “Oddio! Una pistola vera!”. Ricordo che Simon aveva gli occhi sgranati quanto i miei. Lavorava con questo tizio da non so quanto tempo e non sapeva che portava la pistola attaccata alla cintura.