Secondo quanto riportato da Variety (Le ragazze di Wall Street) sarà la protagonista e la produttrice dell’adattamento cinematografico di, romanzo bestseller di Isabella Maldonado. L’opera sarà prodotta anche da Netflix.

Il lungometraggio, come l’opera letteraria, segue le vicende di un’agente dell’FBI Nina Guerrera (Lopez) che si ritrova coinvolta in un caso su un serial killer che pubblica degli strategici indovinelli online per coinvolgere la donna a dargli la caccia.

La Lopez figurerà anche come produttrice del progetto insieme a Elaine Goldsmith-Thomas e a Benny Medina.

Liza Fleissig, Ginger Harris-Dontzin, Catherine Hagedorn e Maldonado figureranno come produttori esecutivi. Courtney Baxter sarà invece produttrice associata.

Di recente abbiamo visto la Lopez in progetti come Ricomincio da me, Le ragazze di Wall Street e in Il ragazzo della porta accanto. prossimamente apparirà invece al fianco di Armie Hammer nella commedia d’azione Shotgun Wedding ma anche in The Godmother e in Marry Me.

