Dopo la chiusura delle indagini di WarnerMedia per l’atteggiamento disul set delle riprese aggiuntive diè tornato a parlare del regista anche se questa volta da un punto di vista “creativo”.

Stando all’attore il regista avrebbe portato il suo rancore dopo l’esperienza con Avengers: Age of Ultron sul set delle riprese di Justice League. La produzione del sequel di Avengers fu infatti molto turbolenta a causa di divergenze tra il regista e la dirigenza, questo senza contare che il film fu criticato anche dai fan per una serie di motivi:

Joss portò molto del suo risentimento personale e professionale, in mancanza di un termine migliore, sul set di Justice League. Una delle prime cose che mi disse durante la nostra prima conversazione fu che la gente non aveva “capito” Age of Ultron. Poi ci furono una serie cose che mi portarono a pensare: “Oh, qui non si parla tanto del lavoro in questione quanto di ego”. Dire: “Se ti è piaciuta questa cosa in questo film ti deve piacere anche quell’altra. Ahaha è un problema tuo”. Capito che intendo? Questo soltanto dal punto di vista creativo, non sto parlando della roba più seria.