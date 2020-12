In una recente intervista con Screen Daily , la presidente di Universal Filmed Entertainment Group ha parlato del “caso” disottolineando la grande importanza ricoperta dal film di Colin Trevorrow.

Ecco le sue parole:

Intorno ad aprile, proprio all’inizio [della pandemia], non credevo che saremmo riusciti a rimettere in piedi un film colossale come Jurassic World: Dominion. All’epoca non avevamo molte informazioni sui tamponi, sul tracciamento dei contatti, che oggi sono due colonne portanti. Quello che mi sono detta è che avevamo un film pronto a partire ai Pinewood Studios, che ci stava costando soldi. Avevamo girato solo per 10 giorni, perciò perché non creare un vademecum e immaginare tutto ciò che sarebbe servito?

Abbiamo lavorato a stretto contatto con la British Film Commission, con le associazioni, i sindacati negli Stati Uniti, e siamo stato in grado di dimostrare che tornare sul set fosse di fatto possibile. Lo chiamerei studio di fattibilità. Guardo a Jurassic World: Dominon come al film che ha rimesso in moto l’industria in sicurezza.