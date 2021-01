In una recente intervista con EW è tornato a parlare disottolineando ancora una volta che il film chiuderà la storia di una esalogia partita con il primo film di Jurassic Park.

Ecco le sue parole:

[Dominion] è la conclusione di una sola storia che è stata raccontata. Alla fine della trilogia di Jurassic Park può non essere troppo chiaro quale sia il racconto totale di quei tre film perché sono stati realizzati in modo più episodico. Questa trilogia non è così, è una storia unica divisa in più parti. La cosa importante pr me era che vedendo Dominion ci si rendesse conto di apprendere quanto fosse importante la storia dei primi film e di quanto gli eventi lì raccontati fossero utili per ciò che accadrà in questo. Se i ragazzini di oggi un giorno vedranno i sei film di Jurassic Park – sperando che i genitori acquistino i cofanetti – la speranza è che sentano che siano tutti parte della stessa storia.