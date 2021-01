Come ben sappiamo quest’anno approderà su HBO Max la Snyder Cut diattesa da moltissimi fan.

E in rete negli ultimi giorni sono approdate delle nuove imagini che ci mostrano più nel dettaglio i look dei villain Darkseid e Steppenwolf che vedremo nella pellicola.

Oltre a questo anche Mark Twight ha deciso di pubblicare online uno scatto dal film in cui vediamo Jason Momoa nei panni di Arthur Curry.

Potete vedere tutte le immagini qui di seguito:

BREAKING: NEW LOOK AT STEPPENWOLF AND DARKSEID UXAS IN ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE #zacksnydersjusticeleague pic.twitter.com/7juBqyLl3P — FAHEEM (@solinfinitives) January 6, 2021

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Exra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari (forse addirittura di 70 milioni).

La pellicola sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

