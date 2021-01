LEGGI ANCHE – Justice League: Steppenwolf in un nuovo frame dalla Snyder Cut

Sullo store ufficiale DC Comics è apparsa l’immagine di una nuova t-shirt ispirata alla Snyder Cut diin arrivo quest’anno su HBO Max.

La maglietta ci mostra un’immagine promozionale con al centro il villain Darkseid e la sua armatura.

Trovate l’immagine della t-shirt qua sotto:

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Exra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget di circa 70 milioni di dollari.

La pellicola sarà disponibile su HBO Max come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

