In attesa di apparire inha parlato della sua Darcy Lewis e del folle provino fatto per il primodi Kenneth Branagh.

L’attrice ha raccontato un primo approccio con i Marvel Studios decisamente bizzarro:

Quando feci Thor, non avevo davvero… era così segreto che non sapevo per quale ruolo stessi facendo un provino. Non sapevo cosa stesse succedendo, cosa fosse il film, sapevo solo che si trattava di un film di supereroi e perciò mi chiedevo: “Avrò i poter? Cosa indosso, tipo i leggins? Che faccio?“.