Durante il podcast di Chanel Connectsz ha discusso con la registae con la produttrice e giornalistadella sua carriera e la conversazione si è spostata poi sulle scene di sesso e di nudo.

“È in parte per vanità e in parte per lo sguardo maschile. Mi sento molto a disagio al momento a mettere in scena qualcosa filtrato dallo sguardo maschile” ha commentato l’attrice.

Ha parlato di alcuni registi che hanno bisogno di “qualcuno di sexy” da mettere in mostra e di quelle “orribili scene di sesso in cui sei tutta sudata e tutti emettono grugniti“.

Knightley ha ammesso di essere in un punto della sua vita in cui non è più interessata a farlo, capisce che alcune scene abbiano il loro valore, ma non è più disposta a interpretare alcuni tipi di ruolo:

Sono troppo vanitosa e il corpo ha dovuto gestire due gravidanze, perciò preferirei non dover trovarmi nuda davanti a un gruppo di uomini.

L’attrice ha ammesso di non opporsi completamente alle scene di nudo, ha precisato che la vedrebbe in modo diverso se la storia riguardasse la maternità e l’accettazione del corpo. Ma con una donna alla regia:

Non ho un divieto assoluto. Ma con gli uomini diciamo di sì.

Dopo La conseguenza e Il concorso, rivedremo Keira Knigthley in Silent Night.

Fonte: Deadline