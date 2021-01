Pochi giorni fa abbiamo scoperto che loprodotto da Kevin Feige verrà sceneggiato da, autore dello script dinonché produttore esecutivo e capo del dipartimento scrittura di, la serie TV dei Marvel Studios cone Owen Wilson che debutterà in streaming a maggio su Disney+.

L’ingaggio di Michael Waldron, vincitore di un Emmy per il suo lavoro sulla quarta stagione di Rick and Morty, per il progetto della Lucasfilm farebbe parte di un più ampio accordo stipulato fra lo scrittore e la major.

Nel corso di un’intervista con Variety, il presidente dei Marvel Studios ha cercato di eludere una domanda sul suo coinvolgimento in un progetto di Guerre stellari rispondendo quanto segue:

Pensiamo che non… voglio dire, ehm… tutto ciò che avete sentito è trapelato [senza ufficialità]. Non è roba che abbiamo annunciato o in cui ci siamo imbarcati. Quindi posso solo dire che ci sono una serie di progetti Marvel su cui ci stiamo concentrando. Il cosa, dove e quando [del film di Star Wars] non lo so. Sono elettrizzato per “The Book of Boba Fett”, la serie di “Rogue One”, la serie di Obi-Wan, il film di Patty e il film di Taika [ride]. Dopo “Thor: Love and Thunder”, naturalmente.

In un’altra intervista con Collider, invece, Feige ha alluso alla possibilità di entrare nel mondo di Star Wars più a gamba tesa, supervisionando magari altri progetti.

La risposta è stata secca:

No, niente affatto.

Allo stato attuale, non si conoscono ulteriori dettagli sullo stato di sviluppo del film e sull’eventuale periodo di uscita. L’unico film del franchise ad avere una data di debutto in sala è Star Wars: Rogue Squadron, previsto per il dicembre del 2023. La pellicola verrà diretta dalla regista di Wonder Woman, e relativo seguito, Patty Jenkins: non sarà un adattamento letterale di un videogame o di un fumetto di Rogue Squadron, ma, chiaramente, si tratterà di una storia originale fortemente influenzata da questi materiali.

Cosa ne pensate di questo aggiornamento sul progetto starwarsiano di Kevin Feige? Ditecelo nei commenti!