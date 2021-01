In vista dell’imminente debutto disu Disney+ previsto per venerdì prossimo,, il boss dei Marvel Studios, e gli altri talent dello show hanno chiacchierato insieme al New York Times

Nel corso del succoso articolo, Kevin Feige ha commentato, brevemente, ma efficacemente, i vari rinvii dei progetti cinematografici e televisivi della divisione cinematografica della Casa delle Idee, degli slittamenti che, chiaramente, sono stati “imposti” dalla pandemia di nuovo Coronavirus originatasi in Cina e poi propagatasi in tutto il mondo. Se il mondo non fosse “andato a rotoli” nel corso del 2020, WandaVision sarebbe arrivato dopo pellicole Black Widow e Gli Eterni, film che avrebbero riportato l’Universo Cinematografico della Marvel dopo la trionfale corsa terminata con il successo commerciale e critico di Avengers: Endgame e con la chiusura della Fase 3 avvenuta con il progetto successivo, Spider-Man: Far From Home.

Secondo Kevin Feige, malgrado tutto, se la pandemia fosse avvenuta negli anni precedenti, i grattacapi sarebbero stati decisamente maggiori:

Se l’agenda delle uscite che abbiamo avuto nel corso del 2018 e del 2019 fosse stata scompaginata alla stessa maniera, mentre stavamo costruendo la narrazione verso Endgame, ci avrebbe causato mal di testa decisamente più grandi. Con questi progetti, tutto sommato, è andata bene. Nello specifico, per le serie tv, si è trattato di slittamenti di qualche manciata di settimane.

I nuovi progetti della Disney e dei vari studios di proprietà della major, Marvel, Pixar, Lucasfilm e Fox, sono stati annunciati qualche settimana fa durante l’Investor Day (LEGGI LA LISTA DEI FILM E DELLE SERIE TV ANNUNCIATE DALLA DISNEY).

WandaVision è il primo progetto originale prodotto dalla Marvel per la piattaforma dopo i ritardi che hanno causato lo slittamento della fine delle riprese di The Falcon and the Winter Soldier, con protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie, di molti mesi e dei ritardi nella produzione di Loki, che segnerà il ritorno di Tom Hiddleston nella parte del villain dei film di Thor. Prossimamente, inoltre, si assisterà al debutto della serie animata What If…? e, successivamente, di Hawkeye con star Jeremy Renner e la giovane Hailee Steinfeld.

Vi ricordiamo che tutte le informazioni sulla serie, i cui eventi sono ambientati dopo quanto accaduto nel film Avengers: Endgame, sono disponibili nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle considerazioni di Kevin Feige? Ditecelo nei commenti!