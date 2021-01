Dopo una pausa durata praticamente un anno e mezzo, fa quasi “strano” tornare a citare le dichiarazioni dirilasciate, a mezzo stampa, durante la promozione di LEGGI IL RESOCONTO DEL NOSTRO INCONTRO CON IL CAST ). Quasi non eravamo più abituati alla cosa. Fatta questa premessa, procediamo con la segnalazione di un paio di argomenti citati dal boss dei Marvel Studios durante una chiacchierata fatta con Collider

Kevin Feige, nel corso di una videointervista, ha parlato di pianificazione della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico della Marvel e di voci sul casting degli X-Men e Wolverine.

Sul primo argomento spiega, rispetto agli annunci che sono stati fatti durante l’Investor Day della Disney, i piani coprono comunque un lasso di tempo che spazia dai cinque ai sei anni (senza specificare, però, da quando dovrebbe partire questo computo). Per quanto concerne il rilancio dei mutanti della Marvel, e dell’amatissimo Wolverine, l’executive ribadisce che, per il momento, non ci sono piani concreti, anche per quel che riguarda il recast dei vari ruoli.

Questo non significa, ovviamente, che Kevin Feige e i Marvel Studios non stiano già pianificando la cosa (e sarebbe anche assurdo pensare il contrario). Nulla ci vieta anche di sospettare che, pandemia o meno, mezza Hollywood, fra agenti e talent, non sia già mobilitata per casting blindatissimi che richiedono parecchio tempo prima di essere ultimati.

Qualche giorno fa, a proposito dell’ingresso degli X-Men nell’UCM, Kevin Feige spiegava:

Sapete bene quanto amo gli X-Men. Ho detto più e più volte che è proprio con loro che ho cominciato [la mia carriera]. Non posso dirvi nulla prima degli annunci ufficiali, ma posso rassicurarvi: le discussioni interne in merito sono state lunghe e vanno avanti da tempo.

