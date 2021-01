La lavorazione di, il nuovo progettio targato Martin Scorsese, dovrebbero partire a febbraio – marzo, un anno dopo rispetto a quanto pianificato inizialmente (lo slittamento è chiaramente imputabile alla pandemia di nuovo Coronavirus).

A fine dicembre, abbiamo riportato le parole dello stesso Martin Scorsese che, in una chiacchierata con Empire, aveva commentato l’allungarsi dei tempi di lavorazione e la sua paura di non riuscire a catturare nuovamente la stessa scintilla che ha reso l’esperienza precedente, The Irishman, così appagante.

Timori o meno, sembra proprio che tutto stia comunque proseguendo secondo le tempistiche dettate dall’agenda già nota che avevamo appreso grazie alle dichiarazioni del Grande Capo Geoffrey Orso in Piedi tramite un sito di notizie della Nazione Osage e che Martin Scorsese and co saranno effettivamente sul set di Killers of the Flower Moon a partire da febbraio. Inizialmente si parlava di sedici settimane di riprese, ma, a quanto pare, il periodo sarà più lungo, da febbraio a settembre. Pare inoltre che Apple abbia affittato, nella Contea Osage, un edificio da più di 5000 metri quadrati per ospitare gli uffici di produzione del lungometraggio. Il titolo di lavorazione scelto è Gray Horse, un riferimento diretto alla comunità descritta nel libro di David Grann su cui l’opera è basata.

Come vi abbiamo spiegato tempo fa (ECCO I DETTAGLI SUL DIETROFRONT DELLA PARAMOUNT), Martin Scorsese doveva lavorare a Killers of the Flower Moon insieme alla Paramount. Lo studio si è poi tirato indietro, anche a causa di alcune variazioni dello script volute da Leonardo DiCaprio che hanno letteralmente spaventato la major. Ed è a questo punto che è subentrata la Apple che ha deciso di accollarsi il colossale budget del lungometraggio (che dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 milioni di dollari). Killers of the Flower Moon approderà nelle sale cinematografiche con la Paramount che si farà carico dei soli costi di marketing (prendendo una percentuale sui profitti finali), mentre la Apple coprirà il budget e lo sviluppo.

Killers of the Flowers Moon vede Leonardo DiCaprio nel cast, verrà prodotto dalla Apple e distribuito dalla Paramount. La sceneggiatura di Eric Roth è tratta dal romanzo di David Grann Gli assassini della terra rossa che racconta la storia vera degli omicidi di membri della tribù Osage nell’Oklahoma degli anni venti, occorsi dopo la scoperta del petrolio nelle loro terre. Robert De Niro interpreterà il serial killer William Hale.

Questa la sinossi:

Negli anni Venti del Novecento, la popolazione al mondo con la maggiore ricchezza pro-capite era, abbastanza sorprendentemente, la nazione indiana degli Osage, confinata nei decenni precedenti in una riserva in Oklahoma. Senza più bisonti da cacciare, impossibilitati quasi a parlare la loro lingua e a praticare la loro religione e cultura, improvvisamente si ritrovarono ricchissimi per la scoperta nelle loro terre di giacimenti petroliferi immensi: cominciarono così a girare in Cadillac e a mandare i figli a studiare in Europa, con grande invidia dell’opinione pubblica bianca, in prevalenza quacchera. Altrettanto improvvisamente però, all’interno delle famiglie osage più facoltose, si verificarono delle morti inspiegabili e sospette. E, negli ultimi baluardi del West selvaggio, dove personaggi come J.P. Getty andavano costruendo le proprie fortune e dove banditi leggendari seminavano il terrore, molti di coloro che osarono indagare su questi omicidi finirono per essere assassinati a loro volta. Superate le ventiquattro vittime, il caso passò a un organismo investigativo relativamente nuovo, l’FBI, che tuttavia non riuscì a fare sostanziali passi in avanti, finché il suo giovane direttore, J. Edgard Hoover, non cercò l’aiuto di un Ranger in pensione, Tom White. White mise insieme una squadra di detective piuttosto eterogenea, compreso un agente amerindio, e portò alla luce una cospirazione spietata ai danni di una popolazione intera.

