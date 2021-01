LEGGI ANCHE: Gli attori inglesi con passaporto britannico banditi dalle audizioni del film di Pablo Larraín su Lady Diana

Arriva grazie a Entertainment Weekly la prima immagine di Kristen Stewart nei panni di Lady Diana tratta da Spencer, nuovo film di Pablo Larraín.

Lo scatto di Kristen Stewart nei panni di Lady Diana è accompagnato anche da una breve dichiarazione dell’attrice:

Spencer è come un’immersione in chi Diana si trovava a essere in quello che è stato un punto di svolta fondamentale della sua esistenza. È un’affermazione fisica della somma delle sue parti che comincia proprio col suo cognome di battesimo, Spencer. È uno sforzo straniante per cercare di tornare sé stessa mentre cerca di restare fedele a quello che il cognome Spencer significa per lei.

Di recente, Diana Spencer è stata interpretata da Emma Corrin nella quarta stagione di The Crown, l’acclamata serie proposta in esclusiva da Netflix (ECCO LA NOSTRA SCHEDA SU THE CROWN).

Potete ammirarla direttamente qua sotto:

Il film, sceneggiato da Steven Knight (Peaky Blinders), sarà focalizzato su un fine settimana cruciale dei primi anni novanta, quello in cui Diana comprese che il suo matrimonio con il Principe Carlo non stava funzionando e che doveva necessariamente deviare da quel percorso che, un giorno, l’avrebbe potuta portare a diventare la Regina d’Inghilterra. La storia si svolgerà tutta nell’arco di tre giorni, durante una delle sue ultime vacanze di Natale presso la residenza degli Windsor nella tenuta di Sandringham a Norfolk. La produzione dovrebbe partire a inizio del 2021.

La pellicola sarà prodotta dallo stesso Pablo Larraín, regista di film come Jackiee Neruda, insieme ai sui partner produttivi in Fabula Juan de Dios, Jonas Dornbach, Janine Jackowski e Paul Webster. Steven Knight è noto per essere la mente dietro l’acclamata serie TV Peaky Blinders.

Quanto attendete la performance di Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana nel nuovo film di Pablo Larraín?