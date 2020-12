L’accordo di prelazione che lega ormai da qualche anno laal produttorescadrà il prossimo febbraio e, come segnalato da Variety , non verrà rinnovato ed esteso. Tradotto in termini pratici: il leggendario produttore che, nel 2013, aveva lasciato la Disney dopo un rapporto con la major durato una ventina d’anni per siglare, appunto, un accordo con la Paramount e iniziare a produrre pellicole dal tono differente da quelle solitamente prodotte insieme alla Casa di Topolino, è ora libero da vincoli di prelazione.

L’anno prossimo vedremo, al cinema si suppone, la nuova fatica nata dallo sforzo produttivo congiunto delle due aziende, Top Gun: Maverick con Tom Cruise, pellicola che riprenderà le fila del classico anni ottanta diretto da Tony Scott. Ma dalla Paramount e da Jerry Bruckheimer era arrivato anche Gemini Man, la pellicola di Ang Lee con Will Smith che si è rivelata un flop colossale al botteghino causando una perdita da ben 75 milioni di dollari (IL FLOP DI GEMINI MAN – LEGGI QUA). Una perdita che, a rigore di cronaca, è stata condivisa dalle quattro realtà che hanno investito nel lungometraggio ovvero la Paramount, la Skydance di Davis Ellison e le cinesi Fosun e Alibaba. Le prime due citate hanno approntato, ciascuna, il 35% del budget, Fosun (anche distributore del film in Cina) il 25% e Alibaba il 5. Decisamente meglio è andata alla Sony che con Jerry Bruckheimer ha partorito il terzo Bad Boys, 426 milioni di dollari d’incasso a fronte di un budget di circa 90, una pellicola che è riuscita a dominare, a sorpresa, il box office del 2020 prima dello scoppio della pandemia.

Nel futuro del produttore troviamo il reboot di Pirati dei Caraibi, La ragazza del mare con Daisy Ridley nonché un nuovo film e la serie TV de Il Mistero dei templari (tutti con Disney) e un nuovo capitolo della saga di Beverly Hills Cop, franchise che è stato ceduto dalla Paramount “in affitto” a Netflix che produrrà direttamente la pellicola (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!