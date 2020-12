Variety riporta chesta sviluppando per i 20th Century Studios un remake di, il film di Jeff Kanev arrivato al cinema nel 1984.

Keith e Kenny Lucas, i due gemelli di 22 Jump Street, scriveranno il film e ne saranno anche i protagonisti. Figureranno come co-sceneggiatori assieme ad Alex Rubens (“The Twilight Zone,” “Key and Peele,” “Rick and Morty”).

Il film non sarà un rifacimento vero e proprio, ma una rivisitazione sulla cultura geek più attuale.

Questa la sinossi del film originale:

La felicità è un nerd caldo, le ragazze del college non ne sono convinte. Goffi, occhialuti, timidi, i nerd hanno ormai capito che sapere tutto dei computer non serve a niente quando si tratta di esplorare i circuiti dell’eccitazione sessuale delle loro compagne di corso. Costretti a competere con rivali sportivi, robusti e di bell’aspetto, dovranno mettere in atto ogni sorta di espediente per arrivare al risultato finale. Per riuscirci – ma ci riusciranno? – ne dovranno passare e far passare di tutti i colori e affermare la loro supremazia, assicurando risate a raffica.

Cosa ne pensate? Vi intriga l’idea di un nuovo film ispirato a La rivincita dei nerds? Ditecelo come sempre qui di seguito nei commenti!