Secondo quanto riportato da Deadline la Searchlight Pictures avrebbe acquisito la sceneggiatura di, un progetto scritto da Lisa Duva che avrà come protagonista(Vampire Academy, Prima di domani).

Il lungometraggio segue la storia di Callie (Deutch), una giovane tolettatrice di cani che dopo essere stata morsa da un misterioso cane randagio si ritrova costretta a lottare con dei nuovi e oscuri impulsi mentre il suo corpo subisce dei cambiamenti inaspettati.

La stessa Lisa Duva figurerà anche tra i produttori del lungometraggio.

In passato abbiamo visto Zoey Deutch in titoli come Vampire Academy, Prima di domani, Come far perdere la testa al capo, Good kids, Rebel in the Rye, Nonno scatenato, Beautiful Creatures – La sedicesima luna, Tutti vogliono qualcosa e più di recente in Arrivederci professore, The disaster artist, Buffaloed e in Zombieland – Doppio colpo ma anche nella serie Netflix The Politician

Durante la sua carriera Lisa Duva ha scritto la sceneggiatura di alcuni cortometraggi come The Elephant in the Room, Hercules, Honeymoon, Cat Scratch Fever e Mouth Babies.

