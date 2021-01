In una recente intervista con Collider ha parlato del suo ruolo di Sebastian nel nuovo film Disney di

Ecco le parole dell’attore:

Ho lavorato su Sebastian molto più duramente di qualunque altro ruolo mai interpretato, probabilmente. È critica. Non ero sicuro, come non lo ero di Layton (il ruolo in Snowpiercer). Tendo ad accettare ruoli per cui mi sento di potercela fare, anche se magari non mi sento la scelta più giusta o la persona più naturale per interpretarlo. Questa cosa vale per Sebastian, per una serie di motivi che mi mettono un po’ a disagio. Non ho una discendenza caraibica, perciò ho dovuto cercare di calarmi in quella cultura. Ho trascorso molto tempo a Trinidad e sono andato in Giamaica per fare ricerche, ho lavorato molto sulla voce con con Chris Walker e il compianto Tony Hall, per arrivare a perfezionare la voce.

Più che la voce, comunque, la questione dell’accento è che la voce di tutti è in realtà molto diversa, perciò la coerenza è più importante dell’accuratezza. Il tono che hai si basa sulla cultura, una cosa che non ho voluto sottovalutare.