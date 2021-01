Un nuovo ingresso nel live action deprodotto dalla Disney: Deadline rivela infatti che Noma Dumezweni è entrata nel cast della pellicola.

L’attrice si è fatta notare recentemente nella serie tv The Undoing – le verità non dette, da poco in onda in Italia su Sky, con un’interpretazione che potrebbe ottenere premi quest’anno. Era poi la terapista del personaggio di Paul Mescal in Normal People e ha partecipato a Il ritorno di Mary Poppins della Disney. Nulla sappiamo sulla parte che avrà nel film, se non che sarà inedito, quindi mai visto nel film d’animazione.

Le riprese sarebbero dovute partire a marzo e svolgersi in Sud Africa e a Porto Rico per un’uscita cinematografica nel 2021. L’emergenza Coronavirus ha ovviamente rinviato tutto: la produzione partirà ufficialmente nelle prossime settimane, e l’uscita dovrebbe essere prevista per la fine del 2022.

Halle Bailey sarà la protagonista di La Sirenetta assieme a Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, dovrebbe interpretare re Tritone.

La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista Rob Marshall, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).