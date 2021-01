Secondo quanto riportato da Variety la Sony Pictures Classics avrebbe acquisito i diritti per distribuire nelle sale americane, dramma con Luke Wilson, Martin Sheen e Robert Duvall.

Adattamento dell’omonimo romanzo di Jim Dent, il lungometraggio segue la vera storia dei Mighty Mites, una squadra di football di un orfanotrofio di Fort Worth, Texas, che durante la Grande Depressione passò dal giocare senza scarpe o altri mezzi a partecipare addirittura nei campionati dello stato del Texas. Il team era guidato dal leggendario allenatore Rusty Russell, anch’esso orfano. L’uomo abbandono un posso in un istituto per bambini privilegiati per insegnare e allenare all’orfanotrofio dei Mighty Mites.

Ty Roberts dirigerà il film basandosi su una sceneggiatura scritta da Lane Garrison e Kevin Meyer. Nel cast troviamo anche Wayne Knight, Jake Austin Walker, Treat Williams, Ron White e Scott Haze.

Houston Hill e Ty Roberts della Santa Rita Film Co. hanno prodotto il progetto insieme a Michael De Luca e a Angelique De Luca della Michael De Luca Productions. George M. Young, Jr., J. Todd Harris, Rhett Bennett e Greg McCabe sono invece i produttori esecutivi.

Di recente abbiamo visto Luke Wilson in film come Berlin, I love you, Il cardellino, Raccontami di un giorno perfetto e Zombieland – Doppio colpo.

Martin Sheen è invece apparso recentemente in L’eccezione alla regola, The Vessel, Vite da popstar, The Devil Has a Name e in Princess of the Row.

