non è di certo nuovo a delle svolte di carriera improvvise. Basta pensare che è diventato un’icona action nel 2008, a 56 anni suonati, col primo film della saga di, ma se quello di cui ha discusso col papà dei Griffin e Teddiventerà effettivamente realtà, si tratterebbe dell’ennesima, inattesa “svolta nella trama”.

Parlando col People Magazine, Liam Neeson ha ribadito una cosa già svelata in un’altra intervista, ovvero l’intenzione di dire addio agli action movies, ma ha anche ammesso di aver avuto una chiacchierata con Seth MacFarlane focalizzata sul reboot di una popolarissima saga di parodie arrivate nei cinema fra la fine degli anni ottanta e la prima metà dei novanta: quella di Una pallottola spuntata.

Ecco cos’ha raccontato in merito Liam Neeson:

Sono stato contattato da Seth MacFarlane e dalla Paramount per cercare di riportare in auge la saga di Una pallottola spuntata. Quindi o metterò fine alla mia carriera oppure la porterà in una direzione completamente nuova. Onestamente non lo so ancora.