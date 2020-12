Dopo la classifica dei 25 migliori attori del secolo, che includeva anche l’italiano Toni Servillo , ilha stilato una nuova lista, dedicata questa volta ai migliori attori dell’anno. Wesley Morris e A.O. Scott hanno elencato le interpretazioni che li hanno colpiti di più “in un anno di tragedia e isolamento”, e su 21 attori, due sono italiani: si tratta di Luca Marinelli e Sophia Loren.

Nel caso della Loren, al sesto posto, Scott scrive: “La vita davanti a sé, diretto dal figlio della Loren, Edoardo Ponti, è caldo e un po’ sentimentale nel suo umanesimo, il film perfetto per il carisma mai smorzato. A 86 anni, star cinematografica sin da quando era adolescente, non ha più nulla da dimostrare. Ma ha ancora con sé tutto ciò che l’ha resa l’icona del cinema italiano per così tanto tempo. È maestosa come sempre, ma anche populista in maniera essenziale e appassionata – una dea del grande schermo il cui dominio è sempre stato il mondo di noi mortali.”

Marinelli è invece al diciannovesimo posto con Martin Eden. La sua interpretazione nel film di Pietro Marcello è così descritta da Scott: “Bello come una classica icona del cinema – Rodolfo Valentino? Gary Cooper? Paul Newman? Alain Delon? Tutti insieme? – ha l’arguzia di interpretare Martin con grande sincerità, come un uomo che crede che il proprio destino e il progresso dell’umanità coincidano. Guardandolo, ci crederete anche voi.”

L’elenco delle interpretazioni include anche un’altra opera italiana, We Are Who We Are di Luca Guadagnino, ma anche numerosi attori e comedian di TikTok, Twitter e Instagram: