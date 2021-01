Ho finalmente finito il film la settimana scorsa. Questo doveva essere il mio piccolo “thriller horror” da fare tra un progetto grosso e l’altro, ma la pandemia lo ha fatto slittare esattamente come gli altri. Sono estremamente emozionato per questo film, non so neanche come descriverlo. Volevo fare qualcosa di originale con una commistione di generi, prendendo le distanze da altri miei lavori, restando però nello spirito dei thriller horror con cui sono cresciuto. A presto con qualcos’altro.