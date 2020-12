LEGGI ANCHE – Mamma ho perso l’aereo: ecco le divertenti decorazioni natalizie ispirate al film realizzate da un fan

Kevin McCallister inha escogitato diversi e fantasiosi metodi per proteggere la sua grande dimora dall’attacco dei ladri Harry e Marv.

E ora grazie allo store online Electrical Direct è possibile acquistare un “kit di sicurezza” al costo di £249.99 composto da vari oggetti utili per proteggere la propria dimora dal potenziale attacco di malintenzionati durante il periodo delle feste ispirato al film. L’ironico kit in questione contiene oggetti come nastro adesivo, una tarantola in plastica, occhiali protettivi, palline per l’albero di Natale e molto altro.

Vi ricordiamo anche che un nuovo film di Mamma, ho Perso l’Aereo verrà realizzato per la piattaforma streaming Disney+.

I primi attori reclutati nel cast del progetto sono Archie Yates (Jojo Rabbit), Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt) e Rob Delaney (Catastrophe).

Il film sarà diretto da Dan Mazer (Nonno Scatenato) e basato su una sceneggiatura di Mikey Day (La Piccola Boss).

Ecco la sinossi di del primo film:

Dimenticato accidentalmente a casa dalla famiglia partita in tutta fretta per le vacanze di Natale, il piccolo Kevin McCallister (Macaulay Culkin) si trova nel bel mezzo di una esilarante missione: difendere la casa di famiglia da due ladri decisamente maldestri (Joe Pesci e Daniel Stern).

La prima, leggendaria pellicola è stata scritta e prodotta da John Hughes e diretta da Chris Columbus. Il film è approdato nelle sale nel 1990. Il suo seguito, Mamma, ho perso l’aereo: mi sono smarrito a New York, è arrivato al cinema nel 1992.

FONTE: ScreenRant.com