Nelle scorse ore a Los Angeles è venuta a mancare all’età di 73 anni, cantante e attrice statunitense nota principalmente al grande pubblico per aver interpretato l’agente Laverne Hooks nella serie di film di Scuola di polizia.

La notizia della sua dipartita è stata annunciata dalla sua agenzia, la Roger Paul Inc. il 7 gennaio. La causa della sua morte non è stata ancora chiarita, anche se si dice che fosse malata da giorni.

Nata a Philadelphia nel 1947 la Ramsey ha messo piede nel mondo dello spettacolo a teatro, prendendo parte a produzioni come Hello, Dolly!, al musical Miss Moffat e anche a Eubie!, biopic musicale incentrato sulla vita del musicista jazz Eubie Blake.

L’attrice fece anche molte comparsate in televisione in serie come I Jefferson, Segreti di famiglia, La Tata, MacGyver e Beverly Hills 90210.

Al cinema invece esordisce proprio nel primo film del franchise di Scuola di polizia del 1984 diretto da Hugh Wilson, riprendendo poi il suo ruolo dell’agente Laverne Hooks anche nei cinque dei sei sequel totali.

Negli ultimi anni era apparsa in lungometraggi come Who Killed Soul Glow?, Wal-Bob’s (2014), Return to Babylon (2013) e in film per la tv come 2 Lava 2 Lantula! e Lavalantula.

FONTE: Deadline