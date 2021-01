La Marvel Entertainment ha annunciato poche ore fa che un nuovo documentario intitolato Marvel’s Behind the Mask farà il suo debutto su Disney+ venerdì 12 febbraio. Lo speciale esplorerà il potere dell’identità dietro i supereroi più iconici al mondo.

Ecco la descrizione:

Dalla primissima nascita dei fumetti, le identità segrete sono state parte integrante sia dei supereroi che dei cattivi che conducono vite “normali”. Ma sono i personaggi che si celano dietro queste vite che hanno avuto un impatto su generazioni di appassionati. Sin dall’avvento dell’Era Marvel dei Fumetti nei primi anni ’60, gli scrittori e gli artisti della Marvel hanno usato l’idea delle identità per esplorare il concetto in evoluzione della parità dei diritti. Queste creazioni e storie Marvel leggendarie non solo hanno rappresentato un riflesso del mondo esterno, ma anche delle nostre stesse identità e di chi siamo davvero.

Marvel’s Behind the Mask vedrà la partecipazione di portavoce della storia di 80 anni della Marvel, tra cui scrittori e artisti dietro personaggi come Black Panther, Miles Morales, Ms. Marvel, Luke Cage, gli X-Men, Captain Marvel e tanti altri nell’Universo Marvel, sottolineandone l’impatto sulla cultura pop.

Marvel’s Behind the Mask è prodotto da Marvel New Media con Tarmac Creative. Il documentario è diretto da Michael Jacobs e prodotto da Chris Gary e Ryan Simon per Tarmac Creative e Strike Anywhere. Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go e Sarah Amos sono produttori esecutivi.

Fonte: Marvel