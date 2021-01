Pur non essendosi sbilanciata molto,ha parlato brevemente con Variety del suo ruolo in, in arrivo al cinema e su HBO Max a fine anno.

L’attrice ha preannunciato qualcosa di sorprendente:

In Matrix 4 ti vedremo bloccata per aria mentre prendi a calci qualcuno? [ride] No. Non posso dire molto, ma è un personaggio che non vi aspettate. Quello che posso dire è che ho finito le riprese è che è stato il primo film che ho girato dopo il lockdown e non mi sono mai sentita tanto sicura su un set.

Matrix 4 è stato scritto da Lana Wachowski insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell (autore di Cloud Atlas) ed è da lei diretto. John Toll si occupa della fotografia. Nel cast torneranno Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, insieme a Lambert Wilson e Jada Pinkett Smith. Verranno affiancati dalle nuove leve Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jonathan Groff.

Il primo film ha compiuto 20 anni nel 2019. La trilogia ha incassato complessivamente 1.6 miliardi di dollari al box-office mondiale, di cui 592 milioni solo negli USA (ritoccati con l’inflazione sarebbero più di 900 milioni di dollari attuali). A produrre la pellicola per la Warner Bros. ancora una volta la Village Roadshow.

Matrix 4 sarà al cinema il 22 dicembre 2021.