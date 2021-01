Durante il WTF podcast ha parlato delle riprese didisvelando un curioso aneddoto sulla lavorazione. All’attrice era stato detto di restare in “standby” durante le riprese a casa sua, ma decise di approfittare della pausa per farsi un giretto…a Parigi.

Ecco il suo racconto:

Mi dissero: “Puoi tornare a casa e aspettare lì in standby”. Feci un po’ la ribelle perché dopo esser stata in standbay per due mesi senza ricevere chiamate mi decisi: “Ok, vado a Parigi per qualche giorno”. Tom [Cruise] lo scoprì e mi disse: “Awww, siamo fregati. Devi dirlo a Stanley”. E così feci: “Stanley, mi dispiace, ma non sono a casa. Sono a Sidney” e lui rispose: “Donna di poca fede”.