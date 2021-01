, uno dei film più acclamati ai festival del 2020 (vincitore del Leone d’Oro a Venezia e del premio del pubblico a Toronto) non uscirà più solo al cinema, ovviamente a causa del prolungarsi della pandemia di Coronavirus.

La pellicola di Chloé Zhao, tra i favoriti all’edizione 2021 degli Oscar (che si terrà il 25 aprile), verrà distribuita negli Stati Uniti il 29 gennaio in un numero limitato di cinema Imax (tra quelli aperti), prima di arrivare nelle sale tradizionali e drive-in il 19 febbraio. Nello stesso giorno, però, uscirà anche sulla piattaforma streaming Hulu.

A partire dal 4 febbraio, Searchlight Pictures distribuirà la pellicola in giro per il mondo, compatibilmente con la situazione dei cinema. In Italia non sappiamo ancora quando riapriranno le sale (si parla di fine marzo), e non è da escludere che anche nel nostro caso la Disney non scelga una distribuzione ibrida, visto che a quel punto avrà già lanciato la nuova sezione “per adulti” di Disney+, ovvero Star.

Vi terremo aggiornati!

Nomadland segue Fern (McDormand), una donna che, dopo il collasso economico di una cittadina rurale nel Nevada, fa i bagagli e parte nel suo van per provare la vita on-the-road, fuori dalla società convenzionale, da moderna nomade. Il film include i nomadi veri Linda May, Swankie e Bob Wells che fanno da mentori e compagni a Fern nel suo viaggio attraverso il vasto paesaggio dell’Ovest americano.

Nomadland è prodotto da Frances McDormand (Olive Kitteridge su HBO), Peter Spears (Chiamami col tuo nome), Molly Asher (The Rider), Dan Janvey (Re della Terra Selvaggia), e Chloé Zhao (The Rider – Il sogno di un cowboy). Protagonista del film, oltre a McDormand, è David Strathairn (Good Night, and Good Luck.). Zhao torna a lavorare con il suo direttore della fotografia per The Rider, Joshua James Richards (La terra di Dio). Le musiche nel film sono del compositore italiano Ludovico Maria Enrico Einaudi e il montaggio di Zhao. Alla Searchlight, il film è stato coordinato dai presidenti della produzione Matthew Greenfield e David Greenbaum e dal vice presidente della produzione Taylor Friedman.

NOMADLAND: LA TRAMA

Fern è una donna di sessantun anni che ha perso suo marito e tutta la sua vita precedente, dopo che la città mineraria in cui viveva è stata sostanzialmente dissolta. Ma durante il suo percorso, diventa più forte e trova una nuova vita. Fern trova la propria comunità nei raduni tra nomadi a cui partecipa, nella forte amicizia con Dave (interpretato da David Strathairn) e nelle altre persone che incontra durante il suo viaggio. Ma soprattutto, come afferma Chloé Zhao, “…nella natura, mentre lei si evolve; nelle terre selvagge, nelle rocce, negli alberi, nelle stelle, in un uragano. È qui che trova la propria indipendenza”.

Fonte: Variety