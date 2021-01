continua a guidare la stagione dei premi della critica, dopo aver vinto il Leone d’Oro, il premio del pubblico a Toronto ed essere stato nominato miglior film dai critici di Boston e miglior regia da quelli di New York e Los Angeles

Sabato si è svolta la 55esima edizione dei National Society of Film Critics awards, e l’associazione ha assegnato alla pellicola di Chloé Zhao ben tre premi principali: miglior film, miglior regista e migliore attrice a Frances McDormand. First Cow e Mai raramente a volte sempre sono stati segnalati come “runner up”. Delroy Lindo (Da 5 Bloods – Come fratelli) e Maria Bakalova (Borat – Seguito di film cinema) sono stati nominati miglior attore e migliore attrice. Un anno fa Parasite vinse come miglior film, arrivando poi all’Oscar. L’associazione è composta da 60 critici che lavorano sulle principali testate nazionali, tra cui il Wall Street Journal, Los Angeles Times, New Yorker ecc.

Ecco la lista completa:

MIGLIOR FILM NOMADLAND (52 points) secondi classificati: FIRST COW (50 points) NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS (41 points) REGISTA Chloé Zhao, NOMADLAND (58 points) secondi classificati: Steve McQueen, SMALL AXE (41 points) Kelly Reichardt, FIRST COW (30 points) ATTRICE Frances McDormand, NOMADLAND (46 points) secondi classificati:

Viola Davis, MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (33 points) Sidney Flanigan, NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS (29 points) ATTORE Best Actor: Delroy Lindo, DA 5 BLOODS (52 points) secondi classificati: Chadwick Boseman, MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (47 points) Riz Ahmed, SOUND OF METAL (32 points) ATTRICE NON PROTAGONISTA

Maria Bakalova, BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM (47 points) secondi classificati: Amanda Seyfried, MANK (40 points) Youn Yuh-jung, MINARI (33 points) ATTORE NON PROTAGONISTA

Paul Raci, SOUND OF METAL (53 points) secondi classificati: Glynn Turman, MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (36 points) Chadwick Boseman, DA 5 BLOODS (35 points) SCENEGGIATURA Eliza Hittman, NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS (38 points) secondi classificati: Jon Raymond and Kelly Reichardt, FIRST COW (35 points)

Charlie Kaufman, I’M THINKING OF ENDING THINGS (29 points) FOTOGRAFIA Joshua James Richards, NOMADLAND (47 points) secondi classificati: Shabier Kirchner, LOVERS ROCK (41 points)

Leonardo Simões, VITALINA VARELA (34 points) FILM STRANIERO COLLECTIVE (38 points) Runners-up: secondi classificati: BACURAU and BEANPOLE (36 points) VITALINA VARELA (32 points) DOCUMENTARIO TIME (46 points) secondi classificati: CITY HALL (28 points) COLLECTIVE (22 points) FILM HERITAGE AWARD

Ieri sono stati assegnati anche i Critics Choice Super Awards, durante una cerimonia trasmessa su The CW. A guidare la lista dei vincitori Palm Springs e Soul, con tre premi, mentre The Boys domina sul fronte televisivo con quattro premi.