Secondo quanto riportato da Deadline (Uomini che odiano le donne) sarà la protagonista di un nuovo adattamento dell’di Shakespeare che verrà diretto dal regista iraniano (naturalizzato danese) Ali Abbasi (Shelley, Border – creature di confine).

Abbasi dirigerà il progetto basandosi su una sceneggiatura scritta dall’islandese Sjón (The Northman), Stine Meldgaard Madsen (Borgen) della Meta Film produrrà il lungometraggio in collaborazione con Boom Films. Le riprese dovrebbero iniziare nell’autunno del 2021.

La Rapace ha dichiarato sul progetto: “Amleto è un progetto da sogno nel senso più puro ed esplosivo. Ho sperato, sognato e desiderato tutto questo da quando sono diventata un’attrice. Ali, Sjón e la Meta per me sono dei creativi di altissimo livello. Sono davvero coraggiosi e innovativi nelle rispettive aree di competenza e sempre al top nelle loro cose”.

Di recente abbiamo visto la Rapace in progetti come Lamb, Angel of Mine, The Secret – Le verità nascoste, Seven Sisters,Close, Rapina a Stoccolma, Bright, Rupture, Passion, Prometheus, Sherlock Holmes – Gioco di ombre e in Codice Unlocked.

Qua sotto trovate la descrizione dell’opera di Shakespeare:

“Amleto”, universalmente noto come uno dei più grandi capolavori dello straordinario talento di Shakespeare, è sicuramente il dramma che vanta il maggior numero di rappresentazioni teatrali e di trasposizioni cinematografiche. Il principe danese, tormentato da sentimenti contrastanti e paralizzato da mille esitazioni, non riesce ad agire per vendicare il padre ucciso. Condensa, nella sua inazione, tutta la crisi spirituale di un’epoca che volge al termine; allo stesso tempo è simbolo dell’uomo eternamente in lotta con i dubbi della morale e con la necessità di scegliere ogni giorno il proprio agire.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Noomi Rapace diretto da Ali Abbasi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!