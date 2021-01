In rete sono approdati i character poster dei protagonisti di, dramma biografico che segna il debutto alla regia della vincitrice dell’Oscar(Se la Strada potesse Parlare, Watchmen).

Scritto da Kemp Powers e adattato dal suo stesso spettacolo teatrale del 2013, il film si ambienta nella sera del 25 febbraio 1964, dopo che Cassius Clay (poi noto con il nome di Muhammad Ali) ha sbalordito il mondo battendo il campione di boxe dei pesi massimi Sonny Liston al Miami Beach Convention Center.Tuttavia al giovane Clay non è permesso rimanere sull’isola a causa delle leggi sulla segregazione, per questo si dirige all’Hampton House Motel in uno dei quartieri storicamente neri di Miami per festeggiare con i suoi amici Jim Brown, Sam Cooke e Malcolm X. Il mattino dopo gli uomini che sarebbero poi diventati delle icone dei diritti civili, svilupperà nuove idee riguardo le loro responsabilità verso il mondo.

Il lungometraggio arriverà su Amazon Prime Video (USA) il 15 gennaio. Potete ammirare i poster qua sotto:

Nel cast del film troviamo Kingsley Ben-Adir (Alta Fedeltà) nei panni di Malcolm X, Aldis Hodge (Il Diritto di Contare) in quelli della star del football Jim Brown, Eli Goree (Riverdale) nelle vesti di Cassius Clay e Leslie Odom Jr. (Hamilton) in quelli del cantante Sam Cooke.

