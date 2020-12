Dopo, Patty Jenkins ha parecchi progetti in sviluppo: dal nuovo film diintitolato, in uscita a dicembre del 2023, a un possibile terzo film di Wonder Woman ( che, nel caso, non arriverebbe prima del 2025 ), al blockbuster sucon Gal Gadot che verosimilmente uscirà prima di Rogue Squadron.

Proprio in occasione dell’uscita del nuovo cinecomic, l’attrice ha parlato con Collider del film epico incentrato sulla regina d’Egitto, spiegando come intende differenziarlo dal celebre kolossal del 1963 con Richard Burton ed Elizabeth Taylor:

Ho l’impressione di amare le storie dei personaggi complicati. In Monster, per esempio. Il fatto è che quando entri nel punto di vista di quella persona, la sua storia diventa molto interessante, in modo diverso. E spero di aver fatto la stessa cosa con Wonder Woman. Quindi voglio applicare lo stesso approccio a una delle donne più famose della storia, Cleopatra, e la verità è che l’unica storia che conosciamo veramente su di lei è stata raccontata dai Romani, che la odiavano e l’hanno uccisa. Quindi iniziamo a cercare di capire cos’altro esiste su Cleopatra, scopriamo una leader incredibile, veramente cazzuta. Una delle grandi leader d’Egitto. Una volta sviscerati i dettagli più realistici, troviamo una storia davvero incredibile. È la stessa storia, ma cambiando il punto di vista la comprensione è totalmente diversa. Penso che sia una storia che meriti di essere raccontata, un giorno, in maniera splendida. Gal ha sviluppato questa storia per molto tempo, e quando me l’ha proposta mi ha trovata entusiasta all’idea di cosa potrebbe diventare. Penso che sarà una Cleopatra fantastica.

Cleopatra è il primo grande progetto messo insieme da Emma Watts da quando è la nuova presidente di Paramount Motion Picture Group. La produzione sarà curata dalla Atlas Entertainment di Charles Roven, dalla Pilot Wave Motion Pictures di Gal Gadot e Jaron Varsano, e dalla Jenkins. Laeta Kalogridis sarà anche produttrice esecutiva e sta scrivendo la sceneggiatura, dopo lunghe ricerche, su un’idea di Gal Gadot.

La Cleopatra più celebre della storia del cinema è, ovviamente, quella di Liz Taylor del 1963, nel film diretto da Joseph Mankiewicz: un progetto che vinse 4 Oscar e fu un successo commerciale, ma rischiò ugualmente di mandare in bancarotta la 20th Century Fox. Nel corso degli anni sono stati poi numerosi i registi collegati a un biopic su Cleopatra tratto dal romanzo Cleopatra: a Life di Stacy Schiff. Parliamo di nomi come James Cameron, Paul Greengrass, David Fincher, Ang Lee e Denis Villeneuve, con Angelina Jolie e Lady Gaga come possibili protagoniste e Amy Pascal alla produzione.

Fonte: Collider