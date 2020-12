La saga diprodotta dallasulla base della saga letteraria creata daè assente dal grande schermo dal settembre del 2016 quando l’ultimo episodio è approdato nei cinema ritrovando, dopo lo spin-off con Jeremy Renner, tantonei panni del protagonista, quanto(regista degli acclamati The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum) dietro alla macchina da presa.

Di recente The Playlist ha chiesto un commento a Greengrass sulla possibilità di tornare a dirigere un altro film e il regista ha risposto:

Nessuno mi ha parlato di niente, quindi non so quali siano i piani. Sono certo che faranno altri film, non so se sarò coinvolto, ma credo di aver già dato, no? Diciamolo. Ma amo i film di Bourne, amo l’attore che lo interpreta e auguro loro il meglio. È la verità. Ma sarò in prima fila al cinema, questo è certo.