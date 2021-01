è uno dei film più discussi diperché, dai giorni in cui arrivò al cinema nel 1997 ottenendo uno scarso successo commerciale, è poi diventato un vero e proprio cult. Nel corso degli anni i fan hanno sperato nella distribuzione in home video di una versione estesa visto che la pellicola venne pesantemente ritoccata dallo studio.

Anderson ha già spiegato di recente qual è l’unico motivo per assistere alla sua versione originale:

Ci sono pezzetti e pezzettini di Punto di non ritorno che, ogni tanto, scappano fuori, magari in una VHS qua e là. Credo però che, sfortunatamente, la maggior parte di quello che è stato tolto dal film sia andato perso. Ci sarebbe una sola maniera per ricreare il montaggio ormai perduto di Punto di non ritorno, quello che avevo proposto allo studio ed era stato rifiutato perché rimasero spaventati dal suo essere troppo estremo: girare nuovo materiale. E chi può dire cosa accadrà in quest’epoca fatta di Snyder Cut? Dai Paramount, fatti avanti, ho solo bisogno di un po’ di budget e poi posso girare quello che mi serve con Joely Richardson, Lawrence Fishburne e Jason Isaacs. Un po’ di ringiovanimento digitale e possiamo girare tutto.