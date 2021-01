Durante una diretta su Instagram, come documentato su Reddit ha annunciato che parteciperà attivamente alla promozione delladi

“Niente può impedirmi di promuovere il Justice League di Zack Snyder” ha detto sorridendo. “Già, non c’è alcun modo. Per quanto riguarda la logistica, la questione sicurezza e così via, come ho detto, non so ancora nulla. Ma immagino ci sarà della promozione di rilievo, in qualche modo. Non riesco a immaginare un altro film altrettanto atteso da promuovere dando il massimo, sempre che non stia succedendo nulla dietro le quinte“.

Trovate il video qui. Ricordiamo che di recente l’attore è stato estromesso dal cast di The Flash.

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Exra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget di circa 70 milioni di dollari.

La pellicola sarà disponibile su HBO Max come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

