Nel corso di un’intervista con Inverse , l’autore diha fugato ogni dubbio svelando che il sequel disarebbe effettivamente in fase di sviluppo.

Ernest Cline ha spiegato che il progetto non è stato ancora annuciato, ma che a quanto pare tutti sarebbero felici di tornare per il sequel:

In attesa di novità vi lasciamo alla sinossi del romanzo:

Sei pronto? Giorni dopo aver vinto il concorso del fondatore dell’OASIS James Halliday, Wade Watts fa una scoperta che cambia tutto. Nascosta nei forzieri di Halliday, in attesa di essere trovata dal suo erede, c’è una tecnologia che cambierà ancora una volta il mondo intero e renderà OASIS mille volte più straordinario – e in grado di creare ancor più dipendenza – di quanto persino Wade abbia mai sognato. Con essa arriva anche un nuovo indovinello, una nuova quest – e un’ultima easter egg di Halliday, che fa riferimento a un misterioso premio.

Ma in attesa c’è anche un nuovo rivale inaspettavo, impossibilmente potente e pericolosissimo, in grado di uccidere milioni di persone per ottenere ciò che vuole. La vita di Wade e il futuro di OASIS sono nuovamente in pericolo, ma questa volta c’è in ballo anche il futuro dell’umanità. Affettuosamente nostalgico e tremendamente originale come solo Ernest Cline poteva idearlo, Ready Player Two ci porta in un’altra avventura ricca di immaginazione e di azione nel suo amato mondo virtuale, e ci trascina nuovamente nel futuro.