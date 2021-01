Leggi anche: Richard Kelly sta lavorando a una versione da 6 ore di Southland Tales

Nel corso di una serie interviste per la nuova edizione di(che include il montaggio originale mostrato a Cannes), Richard Kelly ha parlato della possibilità di un sequel non solo del film in questione, ma anche di

“Sì, sto lavorando a una nuova sceneggiatura [di un altro Southland Tales]” ha confermato a Entertainment Weekly. “Ma la cosa che vorrei più di tutte è lavorare di nuovo con Dwayne [Johnson] e con tutti gli altri attori. È solo questione di capire come fare. Io lo spero“.

Quando il giornale gli ha fatto notare che Johnson ha un cachet giusto un po’ più elevato rispetto al budget del film originale, il regista ha risposto:

Sì, me ne rendo conto. [ride] Questa è un’altra questione che non posso affrontare totalmente.

La conversazione con Comingsoon.net si è poi spostata su Donnie Darko, per cui ha in mente un altro film:

Non so se posso dire molto se non che è stato fatto tantissimo lavoro. Spero di poter tornare a esplorare quel mondo in modo colossale ed emozionante. Ma vedremo cosa succederà, quel che è certo è che è stato fatto un bel po’ di lavoro.

Quanto ai diritti, come detto a Comicbook:

Devono passare sul mio cadavere prima di pensare di poter fare qualcosa in quel mondo senza la mia supervisione e il mio controllo. Io sarei molto, molto, molto emozionato di rivisitare quel mondo in modo ambizioso.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!