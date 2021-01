Considerato cheha una certa “confidenza” tanto con i fratelli Russo quanto con Tom Holland, non dobbiamo stupirci più di tanto del fatto che sia stato proprio l’Iron Man dell’UCM a fare da moderatore del panel online di, il nuovo film dei registi italoamericani interpretato dal giovane attore inglese.

Nel corso della chiacchierata Robert Downey Jr si è così espresso su Cherry:

In tutta onestà, devo dire che questo è uno di quei film che – e lo dico a Tom e a tutti e tutte voi – che fra cinque anni, a prescindere da chi c’è nel film, finirai per voler riguardare ancora. E, per quanto mi riguarda, il miglior complimento che può essere fatto a un film, è quello di dire che è in grado di meritarsi di essere rivisto. È una vera e propria meditazione e ci avete messo qualcosa che è realmente significativa in questo periodo do crisi nella crisi dentro la crisi.