In una nuova intervista rilasciata all’Hindustan Times è tornato a parlare dell’addio ad, il personaggio che ha interpretato per 11 anni nell’Universo Cinematografico della Marvel.

L’attore ha spiegato:

Interpellato sull’eventuale difficoltà dell’abbandondare i panni di un’icona come quella dopo due lustri abbondanti Robert Downey Jr aggiunge, anche in riferimento ai suoi impegni paterni:

Ho fatto tutto quello che potevo con quel personaggio e ora posso dedicarmi ad altre cose. La chiave di tutto è il continuare a evolvere […] In qualità di attore, adesso ogni volta che mi arriva una sceneggiatura penso all’eventuale impegno richiesto e al tempo che trascorrerò lontano dai miei figli. Ormai sono un uomo di mezza età e posso cominciare a guardare quello che ho alle mie spalle e realizzare che fa tutto parte del viaggio, tutte le cose finiscono prima o poi. Sono fortunatissimo e grato per l’eternità per essere arrivato dove sono arrivato.

E di progetti futuri, Robert Downey Jr aveva avuto modo di parlare a inizio ottobre insieme a sua moglie, la produttrice Susan Downey. I due hanno spiegato di avere intenzione di sfruttare il know-how acquisito proprio con l’Universo Cinematografico della Marve per continuare ed espandere il franchise di Sherlock Holmes:

Robert Downey Jr: a questo punto ci pare proprio che un universo cinematografico basati sui misteri non esista ancora e quello di Conan Doyle potrebbe essere la voce definitiva in tal senso. Per cui mi chiedo perché fare un terzo film se poi non gli dai la possibilità di dare forma a degli spin-off che vadano aggiungere diversità e altri elementi?

Susan Downey: pensiamo ci siano delle effettive possibilità per ampliare la storia. Magari degli spin-off sui personaggi che vedremo nel terzo film e vedere cosa accadrà nel panorama televisivo, guardando a quello che WarnerMedia sta cominciando a fare con HBO ed HBO Max. Avere questo decennio in cui ci siamo mossi con cautela, osservando quello che accadeva intorno a noi avendo l’opportunità di lavorare con la Marvel osservandoli mentre stavano edificando il loro Universo, è stata un’esperienza inestimabile. Una master-class continua.