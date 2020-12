Durante il press day virtuale diha potuto parlare del reboot diinterpretato da. Ron Perlman, che ha vestito i panni del ragazzo infernale diper ben due volte nelle amate pellicole di Guillermo del Toro, ha spiegato di non nutrite alcuna animosità nei confronti del collega spiegando anche di aver sperato tutto il meglio per il progetto che vedeva coinvolto l’attore di Stranger Things.

Ecco cos’ha detto a Comicbook.com:

Beh, voglio davvero bene a David Harbour. È davvero un bravo ragazzo e un bravo attore e speravo davvero il meglio per lui. Io ho avuto la mia epoca nei panni di Hellboy. Non ci sono state sovrapposizioni di sorta e non avevo un’opinione sul nuovo Hellboy, desiderio che avesse successo o fallisse. Mi sono costantemente limitato a mettere sempre in chiaro che se ci fosse stata la possibilità di chiudere la Trilogia di Guillermo, l’avrei fatto, che avrei tenuto in considerazione per chiudere il cerchio.