ha annunciato ai suoi quasi 7 milioni di seguaci su Instagram di aver ricevuto una prima dose di vaccino per il Covid-19.

Ha poi condito il suo post con una serie di hashtag in cui si legge “in attesa che il mondo riparta” e “fatelo anche voi, io l’ho fatto“.

Restando in tema Marvel, ricordiamo che uno dei progetti più interessanti annunciati nel corso dell’Investor Day della Disney lo scorso dicembre è stata la miniserie intitolata Secret Invasion. Basata un acclamato evento editoriale nella storia della Marvel Comics, vede gli eroi combattere contro un’invasione di Skrull che si diffondono sul pianeta prendendo le sembianze di altri. Sappiamo che la serie tv vedrà il ritorno di Samuel L Jackson nel ruolo di Nick Fury ma anche quello di Ben Mendelsohn in quello di Talos.

Per il resto, ricordiamo che Jackson sarà nella serie Marvel per Disney+, What If…?, ma anche in Spiral – L’eredità di Saw, Asset, The Hitman’s Wife’s Bodyguard e Blazing Samurai.