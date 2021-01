LEGGI ANCHE – Searching e l’esplosione degli horror da desktop

Secondo quanto riportato da Deadline sarebbero stai scelti dalla Stage 6 Films per dirigere il sequel di, thriller con protagonista John Cho (The Exorcist, Star Trek Beyond) arrivato nelle sale nel 2018.

I due, che hanno già lavorato al montaggio del film del 2018, faranno il loro debutto alla regia con questo progetto che proporrà una storia diversa da quella vista nel film originale con John Cho e Debra Messing.

Natalie Qasabian, Chaganty, Sev Ohanian of Search Party, Adam Sidman e Timur Bekmambetov produrranno il lungometraggio, mentre Jo Henriquez figurerà come produttore esecutivo.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del primo film:

Dopo che la figlia sedicenne di David Kim (John Cho) scompare, viene aperta un’indagine locale e assegnato un detective al caso. Ma 37 ore dopo David decide di guardare in un luogo dove ancora nessuno aveva pensato di cercare, dove tutti i segreti vengono conservati: il laptop della figlia. In un thriller iper-moderno raccontato attraverso i dispositivi tecnologici che usiamo ogni giorno per comunicare, David deve rintracciare tutti i movimenti di sua figlia prima che scompaia per sempre.

