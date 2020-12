A margine della promozione stampa di, film scritto e diretto da Paul Greengrass,ha avuto modo di parlare anche di un tema molto caldo: la ripartenza del mercato cinematografico e della sala.

Durante una conferenza stampa ristretta per la pellicola del regista con cui aveva già lavorato per Captain Phillips – Attacco in mare aperto, candidato all’Oscar come miglior film nel 2013, Tom Hanks ha spiegato così la sua posizione in materia di ripresa del settore:

Un cambio della marea era comunque in arrivo. Era previsto. Esisteranno ancora i cinema? Assolutamente sì, secondo me. In una certa maniera penso che gli esercenti, appena potranno ripartire, avranno una certa libertà di scelta sulla tipologia di film che vorranno proiettare. Ma i grandi eventi cinematografici saranno quelli che regneranno al cinema. Notizie dal mondo potrebbe essere l’ultimo film “per adulti” che racconta la storia di gente che dice cose interessanti a essere proposto su un grande schermo da qualche parte perché dopo la pandemia, per far sì che le persone tornino in sala, dovremo avere i film dell’Universo Cinematografico della Marvel e ogni genere di franchise.

Notizie dal mondo, la sinossi del film con Tom Hanks dal prossimo anno su Netflix:

La Universal Pictures è orgogliosa di presentare Tom Hanks protagonista di Notizie dal mondo, una commovente storia scritta e diretta da Paul Greengrass che per la prima volta torna a lavorare con l’interprete del suo Captain Phillips – Attacco in mare aperto, candidato all’Oscar come miglior film nel 2013. Cinque anni dopo la fine della Guerra Civile, il Capitano Jefferson Kyle Kidd (Hanks), un veterano di tre conflitti, si sposta di città in città narrando storie vere condividendo con chi lo ascolta vicende di presidenti e regine e racconti di faide gloriose, catastrofi devastanti ed emozionanti avventure vissute in remoti angoli del globo. Nelle pianure del Texas, il suo percorso incrocia quello di Johanna (Helena Zengel, System Crasher), una ragazzina di dieci anni adottata sei anni prima dai membri della tribù nativa dei Kiowa che l’hanno allevata come una di loro. Johanna, ostile ad un mondo mai conosciuto prima, viene rimandata dagli zii biologici contro la propria volontà. Kidd acconsente a riportare la bambina là dove la legge stabilisce debba vivere. E nel corso del loro viaggio di centinaia di miglia in un territorio caratterizzato da una natura ostile, i due sono costretti ad affrontare immensi ostacoli sia di natura umana che naturale, mossi entrambi dal desiderio di trovare finalmente un luogo da poter chiamare casa.

