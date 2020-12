Simu Liu, che vedremo il prossimo anno in azione nell’atteso cinecomic Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ha pubblicato sul suo profilo Twitter un curioso video realizzato lo scorso anno in cui l’attore mostra il suo talento nel combattimento insieme ad alcuni amici.

Ricordiamo che il cinecomic Marvel con Liu sarà disponibile nelle sale americane dal 9 luglio 2021. Potete vedere il suggestivo video qua sotto:

Messed around with some legendarily talented friends in Sydney last year 👀 Joseph Le – camera/choreo

Vi-Dan Tran – where’d he come from

Zac Wang – dude from Karate Kid

Chris Cowan – just kinda there pic.twitter.com/EQIFuPH3FP — Simu Liu (@SimuLiu) December 21, 2020

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 9 luglio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il secondo film Marvel del 2021 dopo Gli Eterni.

Tony Leuing interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Cosa ne pensate di questo suggestivo video pubblicato da Liu? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Simu Liu/Twitter